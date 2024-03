Bambini e ragazzi si sfidano a colpi di musica: i vincitori del contest “The Best Talent”

A contendersi la finale del contest canoro “The Best Talent”, tenutasi domenica al centro commerciale Punta di Ferro di Forlì, sono stati 23 finalisti provenienti da varie regioni d’Italia. Il fondatore e direttore artistico Ruggero Ricci, cantautore e vocal coach, dichiara: “Concorsi satellite come questo sono di vitale importanza, spesso ci si dimentica dell’esperienza di palco necessaria prima di cimentarsi in concerti ed programmi televisivi, ove il rischio di bruciarsi per la poca esperienza è dietro l’angolo”.

Tra le nuove proposte tre quarti dei brani erano inediti e metà delle esibizioni suonate in acustico: segno che si sta tornando ad un livello qualitativo della musica “fatta a mano”, quella musica autentica da salvaguardare come un bene prezioso. Continua Ricci: “Abbiamo fortemente voluto una giuria composta da importanti eccellenze con competenze specifiche, per offrire un quadro d’insieme improntato sulla modernità. Uno degli obiettivi di The Best è quello di collegare e creare rete tra i Festival di tutto il territorio emiliano-romagnolo e oltre per consentire un percorso”. Non sono mancate le testimonianze di due ex partecipanti al contest ovvero Matilde Montanari (sul palco dell’Ariston insieme all’orchestra Santa Balera) e Valentina Mazzoli (che si è esibita presso il Teatro Dragoni di Meldola).

A giudicare le 3 categorie di finalisti suddivisi in base all’età una commissione esterna composta da Loris Ceroni, direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, titolare de “Le Dune Recording studio” e arrangiatore per svariati big della musica italiana come Anna Oxa, Mina, Al Bano, Romina Power, Miguel Bosè e moltissimi altri big del panorama italiano e internazionale. Poi Roberto Costa, per 30 anni a fianco di Lucio Dalla come produttore, arrangiatore e tecnico del suono con alle spalle oltre 50 anni di carriera nel mondo della musica per big del calibro di Ron, Maia Bazar, Mina, Gianni Morandi, Luca Carboni, Ivan Graziani e gli Stadio. Ha diretto l’orchestra varie volte al Festival di Sanremo portando alla vittoria Luca Barbarossa con il brano: “Portami a Ballare”. Giordano Sangiorgi, che ha anche patrocinato l'evento, fondatore presidente del M.E.I. Meeting delle Etichette Indipendenti, nonché ideatore de “La squadra per la Musica AIA”; Faber Arena, producer e co-fondatore dell’etichetta Arena Records e del format dedicato alla promozione di artisti emergenti “Lift live session”. E ancora Sonia Devis, protagonista di questa edizione di “The Voice Senior” nel team Clementino, che oggi festeggia 50 anni di carriera nel mondo della musica; Gianni Brigante, patron del Festival del Delta e storico produttore discografico; Stefano Venturi, delegato per il Festival “Il Gallo d’Oro”. In qualità di Docente nel 1987 inaugura la nascente seconda cattedra di saxofono presso il Conservatorio Palermo, dal 1989 è stato docente presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo e dal 2013/14 ha ottenuto trasferimento presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro. Chiara Arseni, delegata per il Festival “Il Gallo d’Oro” e membro della Pro Loco di Petriano; Andrea Marelli, scout per Joseba Publishing e fondatore di “Music Room” una vera e propria fucina dedicata alla nascita e al consolidamento del talento emergente del nostro territorio; Ruggero Ricci, direttore artistico non votante e fondatore di The Best Talent. E’ cantautore, Vocal Coach e giudice in svariati talent televisivi e festival nazionali come Nokep Generation in diretta su Sky e delegato per il Festival di Castrocaro per la regione Emilia-Romagna e Marche. Ad oggi i suoi brani hanno superato 1 milione di streams totali su Spotify, oltre 2 milioni di visualizzazioni totali su Youtube e oltre 4 milioni di visualizzazioni totali su Tiktok. Attualmente è autore, talent scout, consulente e direttore artistico per svariate realtà nell’industria discografica.

Presentatori d’eccezione sono stati Antonella Brini (già nota al grande pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne su canale 5) e Fabrizio Cremonini (Responsabile Marketing presso IGD SIIQ SpA). Super ospite della finale: Sonia Devis fresca dell’esperienza televisiva di The Voice Senior in onda su Rai 1. Sono stati premiati per la categoria 'baby' (dai 6 ai 12 anni): al parimo posto Anna Sole Dalmonte, seguita da Rick Ercidy, Alessandra Pagani. Antonio Junior. Per la categoria under 21 primo classificato Nicolò Filippucci, seconda Asia, terza Melissa, quarto Mattia Solazzo. Per la categoria under 21, il premio della critica è andato a Rebecca Di Pietro, il premio Unica voce a Matilda Valmori, il premio stella del palco a Something Else, miglior brano inedito a Nicolò Filippucci. Per la categoria 'big' (dai 21 anni in su) primo classificato Settimo, secondo Hot Ice, terzo Dirlinger, quarto Just Jake. Premio della critica a Y0, premio Unica Vioce ad Esmeralda, premio Stella del palco a Hot Ice, premio migliore brano inedito Just Jake.