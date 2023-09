La band forlivese sul palco di X-Factor: arriva in chiaro l'esibizione dei “Fifht Town"

Arriva mercoledì sera, anche su Tv 8, dalle ore 21,30, la puntata di X- Factor con l’esibizione della band forlivese “Fifht Town" che ha acceso il dibattito fra i giudici del programma, con la scelta dei musicisti di Pievequinta di reinterpretare il celebre brano “Dieci ragazze” di Lucio Battisti . Alla sua seconda puntata di audizioni, X Factor 2023 non smette di regalare emozioni: oltre che per le performance dei cantanti in gara, il noto talent prodotto da Sky cattura l'attenzione anche per i siparietti comici (e non) che si creano tra i giudici.

Tutti pronti allora per seguire Alessandro Verna (in arte Alex Verna), Alberto Vucossa (detto Bebo) e Alessandro Vucossa (alias Vuk). Il power trio, nato nel 2019 , che da Pievequinta è arrivato fino agli studi del talent show musicale.

La band

"Verna", "Bebo" e "Vuk" hanno da sempre coltivato una passione per il classic rock inglese, che, insieme al rock alternativo, è la loro principale fonte di ispirazione. La loro musica è caratterizzata da una forte vena malinconica, e dall’amore per il triste e mesto blues, che emerge soprattutto nei testi. E, alla stregua di un profumo, con le sue note di testa più volatili, allo stesso modo nella musica dei Fifth Town si possono apprezzare anche leggeri rimandi al più caldo e avvolgente soul. Nonostante ciò, il gruppo non è rimasto radicato al passato, anzi, ha unito il suono più crudo e selvaggio delle valvole a quello più preciso e ricercato del digitale, ottenendo un sound moderno e interessante.

Il primo singolo, uscito nel giugno del 2022, è stato "Almost Felt The Moon", un brano che descrive come l'amore vero e genuino sia ormai difficile da trovare in una società sempre più incentrata sulla sfera dell'apparire e che si lascia alle spalle gran parte dei connotati romantici. Il titolo racchiude il vano tentativo dell'uomo di raggiungere l'amor puro, rappresentato dalla Luna, con l'unico risultato di esser rispedito a Terra, luogo ormai sterile. Nel frattempo la band sta lavorando al prossimo Ep a Padova presso lo Studio 2, dove hanno registrato artisti del calibro di Bobby Solo, Manuel Agnelli e The Zen Circus. Il gruppo si avvale della collaborazione del produttore Chris Bacco, noto per le produzioni presso gli Abbey Road Studios, con il quale sta prendendo vita un ambizioso progetto musicale.