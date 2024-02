"Angels of mud": l'artista forlivese JayWolf racconta la drammatica alluvione attraverso una canzone

Si chiama "Angels Of Mud" ed è ispirato alla terribile alluvione che ha colpito la Romagna il nuovo singolo del musicista forlivese JayWolf, al secolo Simone Fesani. "La canzone offre un'atmosfera avvolgente che cattura l'essenza delle sfide e delle emozioni vissute dai cittadini durante questo tragico evento", spiega. Con il suo avvincente genere country-rock e il testo crudo e coinvolgente, "Angels Of Mud" si propone di "onorare le storie di resilienza e solidarietà che hanno caratterizzato la risposta della comunità di fronte alla devastazione. Il brano rappresenta un viaggio attraverso i cuori degli alluvionati, dando voce alle emozioni, ai ricordi, alle lacrime e alla speranza di un nuovo inizio. La potente melodia e le parole profonde mirano a connettere gli ascoltatori con la realtà di un evento tragico che ha segnato profondamente la vita di molte persone".

Il brano è uscito venerdì su tutte le piattaforme digitali. Seguirà a breve l’uscita del suo Official Video realizzato durante l’alluvione e nello studio di registrazione ‘’L’amor mio non muore’’ a Forlì dal fotografo e videomaker Simone Marini, in collaborazione coi musicisti: Serena Castellucci (Batterista) ed Edoardo Scroccaro (Bassista). L'autore spiega come è nato il brano: "Più camminavamo per le strade più sprofondavamo in un oceano. Io ed alcuni amici ci trovavamo nel cuore antico di Forlì con le pale in mano e il fango alle ginocchia. I nostri occhi, rifugiati nell'orrore silente, faticavano a credere a ciò che vedevano. Fiumi esondati, frane, quartieri sommersi, cuori spezzati, anime senza più un futuro. Ma in quel momento di disperazione, tra fango e dolore, tutti si radunarono nelle strade come spettatori ad un enorme concerto. Le mani si unirono per spalare via la desolazione, gli abbracci si moltiplicarono, le voci si alzarono in canto, e nel rincorrersi di gesti solidali, cercammo insieme la speranza. In quella terra martoriata, per un attimo, eravamo tutti uniti nella stessa battaglia, con la stessa voglia di sopravvivere. Quella sera tornai a casa, presi la chitarra elettrica e trasformai tutto quel dolore in una melodia piena di rabbia e lacrime. Cosi nacque ‘’Angels Of Mud’’.

JayWolf, il nome d'arte di Simone Fesani, è un cantante e musicista italiano di musica ‘’Outlaw Country Rock’’. Nato per essere un figlio della natura, JayWolf vive immerso nelle verdi campagne di Forlì. Oltre ad essere un cantante e chitarrista-slide, si distingue anche come songwriter, un narratore di storie che trova ispirazione nei viaggi solitari compiuti in giro per il mondo a soli 22 anni. Attraverso avventure zaino in spalla in luoghi come Africa, Islanda, Indonesia e Sud America, ha appreso dai popoli e le etnie aborigene il significato essenziale della parola "Vivere". La musica è diventata per JayWolf più di una passione; è diventata la sua ragione di vita. Dopo aver trascorso 12 anni confinato tra le mura di una fabbrica, in un mondo estraneo alla sua natura, ha preso la coraggiosa decisione di abbandonare tutto per perseguire il sogno di vivere di musica. Una scelta ardua, quasi impossibile, ma intrapresa con la speranza di raggiungere la libertà. Dopo l’uscita del suo primo live album ‘’PachaMama’’ pubblicato nel 2022 e un Busking Tour italiano, JayWolf annuncia l'uscita imminente del suo EP composto da 7 brani, accompagnato da altrettanti videoclip girati in mezzo alla natura selvaggia. Il tour insieme alla sua band che partirà in primavera 2024 è destinato a portare la potenza della sua musica e della sua voce in giro per l’Italia per poi raggiungere l’Europa, con la determinazione di portare il suo messaggio dritto nei cuori della persone.