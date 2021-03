La favola di "Cenerentola" in chiave pop: ecco il nuovo progetto musicale di Leonardo Ghetti

"La musica ci salva dalle brutte situazioni e ci regala indescrivibili emozioni". Si chiama "Cenerentola" il nuovo brano del giovane cantante predappiese Leonardo Ghetti, disponibile su tutte le piattaforme di ascolto digitali. Racconta, spiega Leonardo, "la storia di due ragazzi. Lei, bella e "impossibile" come Cenerentola, lui brutto e cattivo come la Bestia. Lui l'ha sempre desiderata, ma lei l'ha sempre "sfrattato" in quanto lo ha sempre conosciuto come bestia. Alla fine lui decide di togliersi quella maschera che ha sempre fatto allontanare la ragazza, e i due si avvicinano per la prima volta. Il tutto visto in chiave Pop con qualche richiamo fiabesco".

Ad affiancarlo in questa avventura la sorella Anna. Il 14 febbraio scorso, in un weekend innevato, è stato girato il video, realizzato da OndaFilm, una casa di produzione cinematografica di Forli'. Il videoclip è stato girato all'interno di Villa Merenda (Villa La Monda) secondo le disposizioni anti-covid, con tutti i partecipanti alle riprese che si sono stati sottoposti al tampone, con esito negativo. Il video è visibile su Youtube al link https://youtu.be/CsYLwrLESNo. "Fare questa cosa con mia sorella e i miei amici mi ha aiutato a staccare la testa da quella che è questa orribile situazione che stiamo vivendo tutti, facendomi vivere una fiaba stupenda", conclude Leonardo.