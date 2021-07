Cornice fiabesca per le Miss che sfilano a Castrocaro: la vincitrice incoronata dal sindaco

Mercoledì scorso il giardino del “Castello del Capitano delle Artiglierie” di Castrocaro Terme - Terra del Sole ha ospitato la sfilata per le selezioni ufficiali di Miss Principessa d’Europa 2021. Serata frizzante tipicamente estiva e una cornice fiabesca, ottima presenza di pubblico e tante bellissime ragazze che hanno sfilato pettinate dalla Parrucchiera delle Miss Marisa Martini e coi costumi '2bekini'.

Organizzazione a cura di Carmelo Tornatore di Cesena, coadiuvato da Cesare Ricci e Michelle Bassetti. Compito arduo quello della giuria capitanata dal sindaco della cittadina termale Marianna Tonellato. In passerella hanno sfilato come ospiti anche le già finaliste nazionali Camilla Satalino di Cervia, Sara Fagioli di Cesena, Sofia Focacci di Forlì e Giulia Saccinto di Senigallia per

Incoronata al termine delle 3 uscite invece Stella Sozzoni, 16enne proprio di Castrocaro, che guadagna così il Pass per la Finale Nazionale di settembre a Rimini. Altre fascie sponsor da finaliste regionali sono andate a: Giada Drago 22anni di Forlì, Emily Arpino 15 di Cervia, Sara Mengoni 17 di Ravenna, Aya Hajjoubi 17 di Jesolo e Arianna Gabrielli 22 di Novafeltria.

La serata è stata presentata da Gaddo con le musiche del Dj Pyton. Riprese foto e video a cura di Renato Rivalta, Alessandro Piscaglia e Alfredo Moglianesi. Appuntamento con la Finale Regionale Emilia Romagna per sabato 31 luglio nel Parco Terme Panighina di Bertinoro.