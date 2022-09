Il burlesque alla portata di tutti: "Ci tengo che ognuno possa innamorarsi di quest'arte"

“Il Burlesque cambia la vita. Questa è un’arte che ti avvicina al tuo corpo e ti fa affrontare le tue insicurezze e paure. Attraverso il gioco con la sensualità, lo striptease e la seduzione si impara a riconnettersi con sé stessi. A questo aggiungiamo il forte senso di comunità e sostegno che si crea tra le allieve. Si creano un’armonia e dei legami fortissimi, che poi si sviluppano e si mantengono anche al di fuori delle classi stesse, in una vera e propria community”. Con queste parole Freaky Candy riapre le porte della sua accademia, "Cuore e Burlesque" anche a Forlì.

Non esistonop allieve “tipo”, secondo linsegnante: "Il bello di un corso di burlesque risiede proprio nella diversità. Nel corso degli anni sono arrivate allieve di ogni età, fisicità e paese; dalla dottoressa all’impiegata, dalla imprenditrice alla casalinga. L’unica cosa che un po’ manca è la presenza di qualche maschietto, quello sì. Il burlesque viene spesso associato solo al genere femminile, quando in realtà è un’arte che abbraccia ogni genere".

A Forlì i corsi saranno tenuti da Freaky Candy, che garantisce: “Professionalità, competenza, disciplina, ma anche tante risate, leggerezza e soprattutto empatia ed accoglienza. Ci tengo che ogni persona si senta al sicuro e che riesca ad innamorarsi di quest’arte così come me ne sono innamorata io tanti anni fa”. L'open day per la presentazione dei corsi avrà luogo alle 21 di giovedì 29 settembre a Forlì (alla Explodance in via Carlo Grigioni 3). Per prenotarsi a un open day, basta mandare una email con la richiesta a cuoreeburlesque@gmail.com oppure contattando il numero 3387467883.

Freaky Candy nasce a Roma e cresce studiando danza classica dall’età di 5 anni. Dal 2006 inizia il suo percorso di studi di danza orientale, finché nel 2011 si innamora del magico ed accattivante mondo del Burlesque ed inizia la sua formazione a Rimin, è così che nasce il personaggio di Freaky Candy. Dopo un solo anno Freaky entra a far parte di una compagnia burlesque e si esibisce in diversi eventi e teatri, affermandosi con il tempo come performer. Nel 2014 inizia la sua carriera da solista ed il suo percorso di studio ed approfondimento con artisti di fama internazionale. Nel corso degli anni Freaky si esibisce nei più noti Festival Burlesque internazionali tra i quali il Munich Burlesque Festival (2015), il Windy City Burlesque Festival a Chicago (2015), l’Amsterdam Burlesque Award ( 2015), il Geneva Burlesque Festival (2016), The Great Burlesque Expo a Boston (2016) dove vince il Premio per “The most beautiful” Act con il numero “Il nastro rosso”, il Vancouver Burlesque Festival (2016) che la vede partecipe nelle vesti di Featured Performer e lo Show Me Burlesque Festival a St. Louis(2017). Nel 2018 partecipa all’opening act del Burlesque Hall of Fame Weekender, al fianco delle comunità di Seattle e Minneapolis. Freaky Candy si esibisce ed insegna Burlesque in Italia, Stati Uniti e Canada, inclusa la prestigiosa Accademia di Burlesque di Miss Indigo Blue a Seattle. É inoltre la prima coach burlesque italiana selezionata per insegnare alla convention burlesque più importante d’America, il BurlyCon.