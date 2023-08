Il duo dei fratelli forlivesi lancia la nuova canzone: arriva la cover di "Danza Kuduro" dei Ferrinis

I Ferrinis, gruppo musicale composto dai fratelli Maicol Ferrini classe 1997 e da Mattia Ferrini classe 1998, stanno facendo impazzire il popolo del social con la loro nuova canzone Danza Kuduro. Si tratta di una cover della stessa Danza Kuduro, brano iconico dei colleghi Don Omar e Lucenzo. Il duo musicale ha interpretato il pezzo lasciando la stessa melodia del brano originale e la stessa parola iconica, modificando tutto il resto del testo.



Questa è la nuova canzone con cui i Ferrinis tornano sulle scene musicali nostrane. La scelta di fare una cover di una delle canzoni che maggiormente ha rappresentato i primi dieci anni del 2000 poteva essere un rischio, ma così non è stato. I Ferrinis, infatti, hanno rielaborato il brano, fornendo un ritornello che non è una banale traduzione.



Il video ufficiale è stato girato una parte al porto di Marina di Ravenna e l’altra parte alla Baia Imperiale a Rimini, guidato ancora una volta dal Videomaker Alessandro Murdaca (conosciuto per aver realizzato videoclip musicali a molti big della scena rap/pop italiana, tra cui Sfera Ebbasta, Ghali, Irama, Benji & Fede, Marracash e tanti altri per oltre 300 milioni di visualizzazioni su YouTube)



Mattia e Maicol Ferrini fin da piccoli hanno coltivato la passione per la musica in particolare per la dance, che è durata fino alla loro adolescenza. Avevano quasi deciso di fermarsi, senza però mai mollare la musica, quando nel giugno 2020 è uscito il loro primo singolo, "Balla con la luna” che li ha lanciati. I numeri sono dalla loro: i video sono arrivati a milioni di visualizzazioni.