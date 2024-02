Dopo la vittoria al Festival di Castrocaro, Djomi lancia il nuovo sigolo che parla di violenza

Djomi, vincitore del Festival di Castrocaro e finalista al Premio Lunezia - presenta il nuovo singolo "4 sberle", fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali il 23 febbraio. Il singolo ha una genesi singolare: a novembre Djomi era stato invitato a partecipare a un evento nella sua Cervia, in occasione della Giornata Contro La Violenza Sulle Donne. In quell ’occasione gli avevano proposto di cantare un altro pezzo, ma il tema della serata lo ha ispirato per la creazione inaspettata di un brano inedito travolgente e intenso.

Djomi, Domenico Giovanni Pini all'anagrafe, racconta: "Confrontarmi con un argomento del genere è stato una sfida: nessuno mi ha mai insegnato come si fa a non essere violenti con le donne ma anche in generale a non essere violento, l’ho imparato da solo sin da quando ero piccolo, mi sembra una cosa così semplice, dovremmo averlo già dentro di noi. Quando mi sono messo a lavorare al brano non avevo intenzione di fare una paternale riguardo al fatto che la violenza sia sbagliata, perché è vero, è sbagliata, ma una canzone di questo tipo l’avrebbe scritta chiunque con qualsiasi tipo di approccio musicale e stilistico differente. Ho deciso invece di sfruttare il ragionamento “ogni fune ha due estremità” e invece di raccontare gli effetti del male ho scelto di parlare dell’origine". Djomi continua a maturare di anno in anno: con tre album all’ attivo e diversi riconoscimenti ottenuti, grazie al suo stile, alla sua proprietà di linguaggio e a un’attitudine entusiasta e contagiosa, poco più che ventenne si riconferma già una delle giovani penne più promettenti della scena urban.

Domenico Giovanni Pini, in arte Djomi, ha 22 anni e arriva da Cervia. Studente di Scienze della Comunicazione, si è avvicinato al mondo della musica all’età di 7 anni attraverso lo studio del pianoforte prima, e della chitarra moderna e del basso dopo. Lo pseudonimo Djomi nasce per gioco da una conversazione con la nonna. Ha iniziato a dedicarsi alla scrittura e alla musica nel 2017, facendo il ghostwriter per un amico compagno di liceo.

Ha all’attivo tre album: Il Difetto Dei Pregi pubblicato nel 2020, Djomi Unchained Vol. 1 pubblicato nel 2021 e FINALMENTE pubblicato a ottobre 2023.

È il vincitore del contest Reel Talk 2021, organizzato da Real Talk, uno dei canali YouTube più importanti della scena rap italiana e nello stesso anno si è esibito in occasione del concerto del Primo Maggio a Roma. Nel 2022 apre il concerto di Davide Shorty all’Under Fest e vince il Tour Music Fest nella categoria Rapper. A giugno 2023 ha partecipato a uno stage per autori nell’ambitissimo Berklee College of Music di Boston dopo essere stato apprezzato da alcuni docenti durante la finalissima del Tour Music Fest a San Marino. Ha inoltre aperto il concerto dei Nomadi in occasione della festa per i loro 60 anni di musica. Tra giugno e settembre sono usciti tre singoli (Gossip, Se Mi Guardi e Chiama Un Dottore) che hanno anticipato l’uscita del suo terzo album, FINALMENTE, pubblicato a ottobre. Ad agosto è stato tra i giovani rapper scelti per animare la nona edizione di Under Fest, un festival nato per celebrare lo spirito hip hop delle origini e la scena rap underground. In questa occasione Djomi ha aperto il live di Tormento. A settembre vince il 65° Festival Di Castrocaro. A ottobre al Calabria Fest Tutta Italiana 2023 vince il premio Top of The Year Rai Radio Tutta Italiana dedicato ai migliori esponenti della nuova musica d’autore e, come finalista del Premio Lunezia - il riconoscimento dedicato alla valorizzazione musicale-letteraria delle canzoni italiane - vince un contratto editoriale con Sony. Il 15 dicembre pubblica il singolo inedito Chiacchiere Di Mezzanotte, prodotto e promosso dal Tour Music Fest. Il 23 febbraio esce il singolo 4 Sberle, nato in occasione della Giornata Contro La Violenza Sulle Donne.