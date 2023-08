Enrico Ruggeri arriva con una sorpresa per celebrare il liscio a Forlì: la versione rock di "Romagna Mia"

Enrico Ruggeri sarà uno dei super ospiti di Cara Forli, sabato 2 settembre in Piazza Saffi, nella due giorni a ingresso gratuito che omaggerà i giganti del liscio Carlo Brignhi, in arte Zaclén, Secondo Casadei e Raoul Casadei, con le orchestre Cara Forli guidata da Moreno Il Biondo, al suo esordio, e dall'Orchestra di Mirko Casadei. Ruggeri sta preparando una bella sorpresa musicale per la Romagna nel live che realizzerà a Forli, compresa una Romagna Mia in versione rock, che non mancherà di stupire piacevolmente tutto il pubblico.

D'altronde Enrico Ruggeri da sempre è vicino alle orchestre da ballo e al mondo del liscio e proprio recentemente ha fatto un appello in cui sostiene le orchestre da ballo e chiede più attenzione alla Rai verso di loro con l'appoggio di Obis, l'Unione delle Orchestre Spettacolo, e di AudioCoop, il coordinamento delle piccole realtaà discografiche indipendenti musicali. Queste infatti sono le parole diffuse qualche tempo fa da Ruggeri a sostegno delle orchestre da ballo e del mondo del liscio: “Aderisco con piacere all’appello dell’Obis, supportato da AudioCoop, l'associazione dei produttori del MEI, che unisce tutte le grandi orchestre da ballo, di tutto un mondo dello spettacolo, presieduta per altro, dal mio amico Moreno Conficconi. È un’associazione che si batte affinchè la musica locale trovi una giusta collocazione e venga valorizzata. Noi in Italia abbiamo venti Regioni, abbiamo realtà incredibili di folklore, cose che ci invidiano in tutto il mondo, probabilmente in questi tempi di omologazione sarebbe il caso di seguire con più attenzione tutti questi movimenti, magari dando, grazie alla Rai, ai TG Regionali, spazio a tutti i grandi eventi che si svolgono sul territorio, credo che sia venuto il momento di fare qualcosa, anche perché tutte queste nostre realtà ci vengono poi invidiate nel mondo. Pensate per esempio a Romagna Mia, che ha girato veramente tutto il Pianeta, ecco io credo che sia venuto il momento di fare qualcosa di concreto, magari dedicare delle rubriche a quello che avviene sul territorio, abbiamo i Tg3 regionali per esempio, che potrebbero fare al caso nostro. In bocca al lupo e forza con le vostre segnalazioni”.

Un importante sostegno del cantautore Enrico Ruggeri, che conferma la sua preziosa presenza attesissima dai fans di sabato 2 settembre a Forlì.