Dall'alluvione alla Maratona di Roma: "Per dimostrare che insieme è possibile superare qualsiasi ostacolo"

Dopo la tragica alluvione dello scorso maggio, quando il fango ha invaso le strade e le case dei quartieri di Forlì, un gruppo di “ragazzi”, accomunati dalla passione della corsa, ha deciso di unirsi in una azione sportiva di coraggio, amicizia e resilienza, partecipando insieme alla Maratona di Roma di domenica scorsa. La voglia di sfidare se stessi e la catastrofe naturale che ha messo a dura prova la nostra comunità, è diventata una opportunità di svolta per questi appassionati della corsa, che da diversi anni frequentano il corso serale per adulti dell’Asd Edera Atletica Forlì e che hanno deciso di essere presenti a Roma, insieme al loro coach, Fabrizio Renzi.

"L’essere degli sportivi ci ha aiutati sia durante, sia dopo l’alluvione, per superare i momenti difficili, la paura per avere visto le case sommerse dall’acqua, i dubbi e le incertezze sul futuro, sulla ricostruzione e la voglia di rinascita, per dimostrare che insieme è possibile superare qualsiasi ostacolo", è la testimonianza dei partecipanti forlivesi. La preparazione per arrivare ad affrontare un evento come questo non è stata facile, gli allenamenti “notturni” al campo di atletica e la domenica mattina in collina, inoltre l’impegno per aiutare la ricostruzione dopo l’alluvione; quindi ogni passo verso il traguardo ha rappresentato una vittoria sulla catastrofe che ha colpito la nostra città, ogni chilometro percorso un simbolo di speranza e rinascita per tutti gli alluvionati.

Durante la maratona, percorrendo insieme la distanza di 42,195 chilometri, l'energia dei partecipanti e il sostegno della folla ha trasformato la fatica in pura euforia, attraversare i monumenti storici di Roma, testimoni silenziosi della resilienza di una città che ha visto e superato molte sfide nel corso dei secoli, ha dato a tutti la forza di continuare, anche quando le gambe sembravano non rispondere più. "Quando finalmente abbiamo attraversato il traguardo, eravamo lì, insieme ad oltre 40.000 partecipanti, per dimostrare a noi stessi e agli altri che anche di fronte alla più grande avversità, la volontà umana può e deve sempre trionfare", conclude la testimonianza.