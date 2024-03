Giovani musicisti in viaggio attraverso l'Europa: concerti al 'buio' in luoghi sconosciuti, con un fine di solidarietà

Dopo il grande successo riscosso nel 2022 torna l'iniziativa dell'associazione culturale Demodè, sostenuta anche dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Forlì, "Long train running", con la sua seconda edizione intitolata "80 voglia di libertà - LTR2 musica e pace in viaggio". Si tratta di un progetto che vede giovani e talentuosi musicisti italiani intraprendere un viaggio musicale attraverso l'Europa, per conoscere meglio sé stessi, la propria arte e gli altri.

Sette artisti tra i 17 e i 25 anni, tra loro sconosciuti, provenienti per metà dal forlivese e per l'altra metà da diverse parti d'Italia, partono insieme per un viaggio che ha lo scopo di portare i concetti di libertà, arte e pace in giro per l'Europa. Il tutto è sostenuto grazie ad una raccolta fondi spontanea gestita direttamente dai partecipanti. Questa esperienza diverrà un docufilm che girerà le scuole dell'intero paese e, a firmare questa video storia, saranno Riccardo Lolli e Alessandro Farneti, giovanissimi forlivesi già noti per diverse realtà proprio a livello di video e fotografia. "Siamo alla seconda edizione, la meta rimane ancora sconosciuta ai partecipanti, come vuole il format stesso. L'attenzione è posta sul viaggio, sul mettere in gioco se stessi, le proprie paure, i propri limiti. Durante il viaggio gli artisti si conosceranno e decideranno le scalette per le tante esibizioni che faranno nei luoghi dove arriveremo: ci sposteremo su rotaie, strade, fiumi, sarà davvero molto intraprendente quest'anno", racconta l'ideatore del progetto, Andrea Marelli. "C'è bisogno di affermarsi, di lasciare sempre di più un messaggio di libertà, perchè siamo chi siamo, senza distinzione: Long Train Running mette al centro la libertà di essere se stessi, in ogni forma, in ogni gesto, ricordandosi sempre di brillare, splendere, di vivere portando avanti messaggi di pace e espressione del sè", continua Diandra Danieli la direttrice artistica di LTR.

I fondi raccolti serviranno a coprire le spese di viaggio e contribuiranno alla seconda parte del progetto che, come nella prima edizione, ha uno scopo sociale. Quest'anno l'obiettivo è il sostegno al Dynamo Camp di Pistoia, una realtà che aiuta i bimbi in difficoltà a livello di salute, coccolandoli in un village a misura di bambino. "I nostri artisti, finita la prima parte dell'esperienza, ovvero col viaggio del 29, 30, 31 marzo e 1 aprile, pianificheranno la seconda parte che li vedrà raggiungere prima dell'estate il Dynamo Camp, per qualche momento di musica, gioco e condivisione con i piccoli ospiti della struttura, portando oltretutto il ricavato della raccolta fondi in essere", spiega Marelli.

I musicisti in viaggio sono MonnaElisa 21 anni di Forlì, Matilde Montanare 18 anni di Forlì, Ermete 24 anni di Castrocaro, Giulia Pepe 18 anni di Pistoia, Giada Vennettilli 20 anni di Roma, Matteo Melchiorri per la band Jester 24 anni di Pesaro, Nicolò Filippucci 17 anni di Perugia.