A Forlì si nomina il re della pizza: le finali del contest omaggiano la Romagna alluvionata

“King of Pizza” è un talent internazionale di pizza gourmet, creato da Dovilio Nardi (foto) per la Nazionale Italiana Pizzaioli e ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico turistico e culturale per sostenere e promuovere tutte le imprese del settore pizzeria. Il contest premierà numerosi pizzaioli provenienti da tutt’Italia ed estero, che riceveranno la nomina di cavaliere della pizza e il migliore sarà nominato Re della Pizza. Il contest vuole valorizzare la professionalità delle imprese ed è stato organizzato a favore dei pizzaioli che hanno la determinazione e la volontà di esprimersi dopo aver partecipato ai corsi innovativi di formazione organizzati dalla Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP).

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Visto il grande successo del progetto e la richiesta di mercato, quest’anno si assisterà alle finali della terza stagione del talent, che si terranno nella sede ufficiale dell’azienda forlivese e saranno trasmesse sul canale 937 di Sky e sulla piattaforma di YouTube. La giuria sarà composta dai noti NIP World Masterchef Dovilio Nardi, Ronny Gattei e Fulvio Politi. A seguito delle finali si terranno le premiazioni del vincitore a Forlì il 20 marzo, nella location dell’antico Castello di Forlimpopoli - Teatro Giuseppe Verdi. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere e dare un riconoscimento speciale alla Romagna che ha subito grandi perdite per l’alluvione nel 2023. Alle premiazioni saranno presenti le istituzioni di Forlì e Forlimpopoli, importanti aziende del settore Ho.re.ca e i 66 partecipanti del Talent.

Il contest ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Forlì e il Patrocinio del Comune di Forlimpopoli, Assessorato alle Politiche per l’Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione e Politiche Giovanili.