La Fumettoteca festeggia il quinto anniversario: la biblioteca dei fumetti italiana ha superato i 50mila documenti

La Fumettoteca nazionale Alessandro Callegati 'Calle' social community hub, al suo quinto 'giro di boa' annuale, raggiunge la quota di ben oltre 50.000 documenti fumettistici ricevuti in donazione da tutta Italia ed estero. Un impegno non da poco, considerando che i componenti dello Staff Fumettoteca Nazionale, fin dalla sua inaugurazione, lavorano gratuitamente in veste di volontariato. Anzi, se ci sono persone disponibili a diventare volontari la Fumettoteca Nazionale le accoglie a braccia aperte.

Ma cosa è la Fumettoteca che in solo 5 anni da organizzazione locale è passata a Regionale ed infine, dal 2024, a Nazionale? "Si tratta di un esclusivo luogo, per Forlì, che - chiarisce il direttore fumettotecario GianLuca Umiliacchi - offre e co-produce servizi integrati alla e con la comunità, un laboratorio aperto dedicato a servizi di natura sociale, culturale, per il tempo libero, di promozione del lavoro, di sensibilizzazione ambientale, di partecipazione cittadina, di formazione. É uno spazio in cui organizzazioni differenti si incontrano con l’obiettivo di dare vita a nuove realtà, sociali e individuali, per mezzo della rete collaborativa e partecipativa. Fin dal suo nascere ha rappresentato un’occasione di confronto per individuare bisogni, idee, suggestioni e proposte insieme ai cittadini, gli istituti scolastici, le organizzazioni sociali e culturali attive nel territorio e a livello nazionale, un presidio adatto a tutte le età come polo di aggregazione innovativo. La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' si configura come luogo fondamentale delle passioni civili, sociali e culturali, capace di innescare dinamiche di sviluppo individuale, sociale e territoriale".

Per la ricorrenza è prevista l'apertura gratuita pubblica straordinaria nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio, dalle ore 16:00 alle 20:00. Per ulteriori informazioni 3393085390 (orario 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it

La storia

Il 23 febbraio 2019 si inaugura a Forlì la prima Fumettoteca che oggi, grazie alle proprie caratteristiche, è unica in tutta Italia e, dall'inizio dell'anno, con l'esclusivo Patto di Gemellaggio con Fumettomania Factory - APS, realtà dinamica di Barcellona P.G., Messina in Sicilia, ha ampliato gli orizzonti culturali e geografici. Attività esclusiva ed innovativa, sempre in grado di stare al passo con i tempi;: i dati lo confermano, quelli relativi all'attività di consultazione e prestiti evidenziano annualmente un rapporto virtuoso tra numero di visitatori e numero di prestiti. Aumento notevole anche nelle richieste di visita, fino al fitto calendario di attività con esclusive proposte. Dietro tutto questo ci sono conferme nazionali, riscontri da Enti di livello europeo e internazionale. Una reale importanza di intenti che è facilmente comprensibile valutando alla grande solidarietà nelle donazioni, provenienti non solo da Forlì e Provincia ma anche da tutta Italia e perfino fuori nazione (Portogallo, Germania, Spagna, Francia, ecc.), del resto lo stesso pubblico proviene da tutte le parti d'Italia. Della settimana passata è l'ultima delle ininterrotte donazioni che ha portato il parco documentazione fumettistica ad oltrepassare quota 50.000, con una media di 10.000 annuali. La sede fumettotecaria mette gratuitamente a disposizione per gli interessati un'infinità di servizi, introvabili altrove, che va dal supporto di assistenza esterna per tesi di laurea fumettistiche, all'attivazione di corsi, al supporto tecnico strumentale e logistico nella realizzazione di fumetti, oltre a seguire le partecipazione a concorsi locali e nazionali, come ad esempio quello di Lucca Comics.