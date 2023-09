Luca Covino ce l'ha fatta: trionfa a "Caduta Libera" e chiede alla fidanzata di sposarlo

Tutti in piedi per Luca Covino, avvolto da meritatissimi applausi. L'ingegnere 36enne di Santa Sofia è riuscito infatti a trionfare martedì a "Caduta Libera", lo show quiz pre-serale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Un "super campione", l'ha definito Scotti ad inizio puntata, la settima che ha visto il romagnolo da protagonista. Nel suo cammino, ha ricordato Scotti, "ha provato tutte le emozioni sulla sua pelle, diventare campione, dover difendere il titolo, perdere tutto e riuscire a sfiorare la vincita da 220mila euro".

Fortunatamente per Luca non c'è stata "la crisi della settima puntata", anzi. Alla sfida finale de "I dieci passi", Luca è stato abile a rispondere a tutti gli enigmi, portandosi a casa quanto accumulato nel corso della puntata, ben 52mila euro. Applausi meritati, che Luca ha accolto con sorriso. E poi la sorpresa finale. Rivolta alla fidanzata, che non era presente in studio nella circostanza. "Ilenia, mi vuoi sposare?". "Domani (mercoledì, per chi legge, ndr) spero avremo la risposta", scherza Scotti.