"Miss Mamma Chef", sesto posto per la panna cotta della cuoca di Castrocaro Elena Tassinari

C'era anche la cuoca di Castrocaro Terme, la 53enne Elena Tassinari, a contendersi domenica scorsa al centro commerciale "Lungo Savio" di Cesena il titolo di "Miss Mamma Chef 2022", il concorso di simpatia giunto alla quarta edizione e patrocinato da Comune di Cesena e da Casa Artusi, con la fattiva collaborazione di Romagna Acque Società delle Fonti, Sindacato Uil Regione Emilia Romagna e Bologna e Credito Cooperativo Romagnolo.

Si tratta di un coking show a cui possono partecipare le mamme che (dalla prima edizione ad oggi), si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni; le quali lasciano gli abiti eleganti e i tacchi alti da Miss, indossano grembiule e cappello da provette chef e si cimentano nella preparazione di prelibate ricette gastronomiche.

Dal 2018, “Miss Mamma Chef” si è aggiunto all’elenco di iniziative legate al primo concorso italiano dedicato alla figura della mamma, ideato 29 anni fa da Paolo Teti. Nella scorsa edizione, a causa della pandemia, il concorso si è tenuto on line, sui canali social del concorso “Miss Mamma Italiana” e, finalmente, quest’anno, si è potuto ritornare “in presenza”. Questa edizione, ha visto la partecipazione di 21 mamme di diverse regioni italiane, le quali hanno presentato il loro “piatto forte” che, nell’edizione di quest’anno, era dedicata esclusivamente ai dolci.

La giuria, composta dagli Chef Alberto d’Alessandro, Vincenzo Vara e Vincenzo De Giorgio, da Ivan Cappelletti ristoratore, titolare dello storico ristorante “da Urbano” sul porto canale di Cesenatico (da oltre 60 anni gestito dalla Famiglia Cappelletti), dal dottor Gaspare Milicia e dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha assegnato il cappello ed il grembiule da chef, nonché il trofeo e la fascia con il titolo di “Miss Mamma Chef 2022” a Dina Marino, 59 anni, impiegata, di Sassuolo (Modena), “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia 2019”, che ha proposto la “Torta Petalosa”, una deliziosa torta con panna, cioccolato e petali di pasta sfoglia. La panna cotta di Tassinari ha meritato un bel sesto posto.

Intanto, proseguono in tutta Italia, le selezioni del concorso “Miss Mamma Italiana 2022”, le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile.