Da Modigliana porta le sue opere in Germania per una mostra: il traguardo di Idilio Galeotti

L’artista di Modigliana Idilio Galeotti arriva in Germania, al museo di Kunstation, dove si svolgerà la sua mostra personale “Il Vojager e le Imperfette Architetture dell’Anima”. Dal 24 settembre al 12 novembre l'esposizione sarà in Kleinsassen nella Comunità del Rhön. Il progetto è composto da circa trenta opere, tra sculture in terracotta smaltate con colorazioni policrome, fotografie e installazioni e video, che si relazionano nello spazio espositivo, creando un’atmosfera di contrasti e attrazioni, dalla forte valenza poetica.

Nella mostra verranno affrontati temi di valenza sociale, quali l’ambiente in cui viviamo, la difficoltà di comunicazione in un mondo che corre velocemente, dimenticando l’importanza della persona, dell’’individuo dentro un contesto collettivo. Ma poi l’esposizione prova ad inviare messaggi positivi, attraverso la poesia, la creatività e l’esigenza di migliorare noi stessi, la nostra interiorità e le relazioni sociali collettive. La mostra è organizzata dalla coordinatrice Regina Goldbach, dalla curatrice Elisabeth Heil e dalla direttrice del Museo Monika Ebertowski.

"Sono molto felice e orgoglioso - dice l’artista -, che l’esposizione si apra con la proiezione del cortometraggio "The Vojager" di cui la regia e video sono di mio figlio Nicolas Galeotti. È una mostra per me importante, in quanto sono il primo artista di Modigliana e dei comuni dell’Acquacheta che espone con una personale in questa realtà, inoltre conferma il forte sodalizio tra le Comunità dell’Unione Montana dell’Acquacheta e quello tedesco di Hofbieber e la Comunità del Rhön", conclude.