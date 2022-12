Un nuovo locale al posto dello storico pub: in pieno centro la pizzeria che offre la "pizza a portafoglio"

In pieno centro sorgeva uno storico pub, chiuso ormai da anni, che tutti forlivesi ricorderanno. Oggi al posto del Green Pub arriva una nuova pizzeria, che offre anche molte tipicità campane e street food. Continua la lista di chi vuole investire nel centro storico di Forlì, in questo caso proprio a ridosso di Piazza Saffi.

Pizzeria Bar Napulé ha aperto i battenti giovedì sera, lanciando anche la pizza a portafoglio, “specialità napoletana, che consiste in una pizza un po' più piccola che si piega in 4 e si mangia per strada, al costo di 2 euro. All'inaugurazione ne abbiamo fatte 250”, racconta emozionato il titolare e pizzaiolo Fabrizio Ruggiero, 52 anni, originario della Campania, che da 7 anni vive a Forlì. In città, al suo arrivo, aveva già aperto la pizzeria da asporto 'O sole mio' in viale Bologna. Ha poi deciso di spostarsi nel cuore della città, in via Volturno 3, nel locale dove, dopo il Green Pub, era stato aperto fino al 2017 anche il ristorante “Il borsino”.

“Ho iniziato con l'asporto, ma ho sempre sognato pizzeria 'vera', qui abbiamo 50 posti a sedere, birra alla spina, forno a legna. Da quando sono arrivato a Forlì avevo l'idea di aprire in centro ed è capitata questa occasione – spiega Ruggiero -. Tengo molto alla pizza a portafoglio, ma proponiamo anche altri piatti tipici, come il panuozzo, un panino con l'impasto della pizza, farcito a metà cottura, e la famosa pizza fritta napoletana. La sera dell'inuagurazione è stata un'emozione bellissima, anche perchè ci sono stati tanti imprevisti da settembre ad oggi, ed aprire è stata una grande soddisfazione”. Al Pizzeria Bar Napulé, accanto a Ruggiero, lavorano per ora due dipendenti, per un'apertura ogni giorno a pranzo e cena, che si prolunga fino alle 2 di notte.