Il negozio di abbigliamento raddoppia e punta anche sull'uomo: nuova apertura a Forlì

E' pronto ad aprire le porte un nuovo negozio di, che fa parte di una 'famiglia' che però in questo mondo sa il fatto suo., senza spostarsi troppo da via Monari, e apre questo nuovo punto vendita in viale Roma 168. La titolare forlivese,, 46 anni, racconta a Forlitoday.it questa nuova scommessa, che non stupisce i clienti, abituati a vederla sempre immersa in nuove idee.

Moscato è titolare del negozio donna da 8 anni e prima volto conosciuto del Salvagente insieme alla madre. Facciadastile.it “è nato prima come blog e shop on-line e poi ha dato il nome al negozio”. In questa nuova attività, che nasce dal desiderio del giovane Mirko Mercatali, 21 anni, cugino della titolare, “l'impronta sarà di pronto moda, fashion, ma adatta comunque a tutte le età, con scarpe e accessori, come già nel negozio femminile”, spiega Moscato.

Mercatali sarà in negozio ad accogliere i clienti, ma dietro, a fargli da spalla e ad occuparsi degli acquisti, almeno inizialmente ci sarà Moscato. Durante il lockdown la padrona di casa di Facciadastile non si è mai fermata, lavorando on-line e con consegne a domicilio e mettendo all'opera anche un furgone non solo per le consegne, ma anche per le prove dei capi a casa. “Lo shop on-line è esploso durante il lockdown e adesso ho una persona che si occupa solo di quello. Il furgone c'è ancora, ma adesso è fermo perchè si lavora in negozio soprattutto e con le spedizioni. Io sono dell'idea che passati i grossi momenti di crisi emergano una voglia di fare ed un'energia pazzesche”.

Domenica mattina, alle 11 ci sarà l'inaugurazione del nuovo Facciadastile.it abbigliamento uomo, poi da lunedì il negozio sarà regolarmente aperto. In una Forlì che ha visto sicuramente la chiusura di molte attività nell'ultimo nefasto periodo, ma anche molte aperture e nuovi investimenti, si aggiunge anche questo tassello. Chi fa da tanti anni la commerciante in questa città cosa ne pensa? “Credo che il centro storico di Forlì non sia stato valorizzato, ma io sono in un realtà molto bella e non posso non ringraziare i forlivesi che ci sono stati in tutti questi anni”, conclude.