Su YouTube ha anche raccolto oltre 300mila visualizzazioni: "Solo" sbarca con un nuovo singolo

Il musicista forlivese Filippo Ravaioli, in arte "Solo", sbarca nuovamente su YouTube con il nuovo singolo "Heartbrake". Si tratta, racconta, "di una traccia su una base sample drill prodotta da Nicoló Miccoli in arte Nico Indeed, forlivese classe 2004, nonché una delle scommesse più promettenti del panorama italiano se si parla di beatmaking". "Solo" si sta affermando su YouTube con tracce che superano le 300.000 visualizzazioni e dopo canzoni come "20 Cent" in collaborazione con "Il Ghost", artista emergente tra i più ascoltati in Italia ed in Albania ora.

"L’obiettivo della nostra musica è parlare di ciò che viviamo nel quotidiano per riuscire ad entrare in empatia con un maggior numero di persone possibili - racconta "Solo" -. Abbiamo degli obiettivi futuri anche nei confronti di Forlì, la nostra visibilità un giorno permetterà di riqualificare ulteriormente la città per dare spazzi ed opportunità maggiori ai giovani".