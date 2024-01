L'oroscopo 2024 di Paolo Fox: amore, lavoro e fortuna secondo le stelle

"Il 2024 sarà un anno importante. Avremo Giove e Saturno in buon aspetto per alcuni segni zodiacali, con Giove che entra nel segno dei Gemelli”. Ecco l'atteso oroscopo del nuovo anno di Paolo Fox, annunciato in occasione della trasmissione televisiva di Rai Due "I fatti vostri".

Ariete

"Non ci sarà alcun pianeta contro e questo significa che non ci saranno intralci esordisce Fox -. Questo segno zodiacale è sempre pronto a sfidare il destino e a mettersi in gioco. Tutto dipenderà da ciò che si vorrà fare. Se c'è un progetto importante da programmare non bisogna esitare, anche perchè i primi mesi dell'anno saranno molto importanti. C'è inoltre tanta voglia di muoversi, di fare nuove conoscenze. Soprattutto in amore c'è la necessità di avere dei punti di riferimento fissi”.

Riassumendo, "la partenza del 2024 sarà abbastanza interessante per quanto riguarda l'amore. Aprile sarà un mese decisivo, perchè Venere toccherà il segno. Sarà un periodo importante quello tra aprile e giugno per rinnovare un accordo d'amore e pensare ad esempio ad un figlio. Le relazioni dal punto di vista lavorativo saranno molto importanti. La prima parte dell'anno sarà utile per programmare la seconda parte del 2024: da giugno ci sarà infatti un Giove molto interessante. Picchi di fortuna ad aprile e giugno. Novità in arrivo".

Toro

Per i nati sotto il segno del Toro bisogna considerare che "Giove sarà nel segno e Saturno sarà favorevole - annuncia Fox -. Per tanto ci sarà tanta voglia di iniziare qualcosa di nuovo o di proseguirlo. Tuttavia i tempi saranno stretti: ci sarà il bisogno di mettere in chiaro quel che si vorrà fare, bisogna muoversi entro primavera, in particolar modo se ci sono conteziosi aperti o se ci sono da sistemare questioni di carattere economico. Chi tiene al proprio ruolo, o vuol confermare un accordo, dovrà agire entro maggio. La seconda parte dell'anno non sarà difficile, ma occorrerà qualche tutelare in più, in particolar modo per quanto riguarda la relazioni".

Riassumendo, “Venere sarà decisiva nel mese di maggio. Sentimentalmente luglio potrà essere un mese in cui una persona non carina nei vostri riguardi potrebbe darvi fastidio". In merito al lavoro, "grandi decisioni nella parte centrale dell'anno, anche a livello contrattuale. I mesi importanti saranno marzo, luglio e novembre".

Gemelli

“Il cielo imporrà una scelta anche dal punto di vista professionale - esordisce Fox -. E' importante in questa fase verificare la tenuta di alcuni rapporti. Giove entrerà nel segno nel mese di giugno, ma sarà afflitto da Saturno. Sarà un anno in cui alcune decisioni di lavoro costeranno care, oppure bisognerà mettere in chiaro ciò che non va. Le relazioni più belle possono nascere anche durante la primavera".

Riassumendo, "tra giugno e luglio i Gemelli possono contare su grandi stelle anche per quanto riguarda i sentimenti, ad esempio chi vuole sposarsi, convivere o fare una scelta utile per il futuro potrà dare spazio a qualche progetto. L'autunno diventerà un pochino strano per il lavoro; ci saranno nuovi percorsi da seguire oppure bisognerà lasciare una certa idea a favore di un'altra".

Cancro

"Sarà un anno importante - esclama Fox -. Giove e Saturno saranno sempre favorevoli. Quello tra il 2024 e il 2025 si annuncia come un biennio di forza e grande interesse. Tutto quello che farete sarà importante. Inoltre ci saranno delle scelte utili per quanto riguarda le relazioni d'amore".

Riassumendo, “tra maggio, giugno, luglio e agosto si concentrerà la parte migliore. Bisognerà cancellare tutte le emozioni negative vissute nel passato e voltare pagina, inziando a programmare progetti diversi. Saranno mesi utili anche per il lavoro. Anche la fortuna, ciòè un'occasione da cogliere per ottenere il meglio, sarà concentrata in quei mesi".

Leone

"C'è il desiderio di liberarsi di qualche costrizione - le parole dell'astrologo -. Da febbraio 2023 molti hanno vissuto preoccupazioni o messo in gioco in altri ambienti. Dal punto di vista delle relazioni bisognerà stare attenti soprattutto all'inizio dell'anno. Aprile e luglio saranno i mesi importanti per le relazioni. L'amore si sblocca da giugno. L'inizio dell'anno sarà faticoso per quanto riguarda il lavoro per effetto di un Giove dissonante, per cui bisognerà fare attenzione ai soldi. Da giugno ci sarà un cielo ottimo. I primi mesi dell'anno serviranno per programmare la seconda parte del 2024. Molto interessante il cielo della fortuna, intesa come occasioni, tra luglio, agosto e settembre".

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine, spiega Fox, "si troveranno davanti ad un dilemma importante. C'è un'analisi spietata su ciò che andrà buttato e tenuto. Siete in ballo con un Saturno in opposizione, che già adesso sta creando dei problemi. Molti Vergine che amano programmare si sono ritrovati ad essere fatalisti, vivendo tante emozioni. Bisognerà capire cosa portare avanti e cosa rinunciare, specie nella prima parte dell'anno. Saturno sarà opposto ancora una volta nel 2024, ma non sarà un cielo di privazioni, ma di scelte. Potrà soffrire chi ha paura di cambiare programma".

Riassumendo, "gennaio sarà un mese di assestamento. Tra febbraio ed inizio maggio ci sarà un crescendo per quanto riguarda la situazione sentimentale. Chi è solo si troverà nella possibilità di iniziare un nuovo progetto sentimentale. Luglio, agosto e settembre saranno mesi importanti grazie alla presenza di Venere nel segno. Chi vorrà fare una scelta sentimentale avrà un'estate molto propizia. Per quanto riguarda il lavoro, avere Saturno in opposizione creerà del caos. E' probabile che occorrerà un trovare un certo assestamento, con la prima parte dell'anno migliore della seconda. Tra febbraio e marzo potrebbe esserci la necessità di chiudere situazioni che non vanno bene. L'ultima parte dell'anno pone obblighi e limiti. La fortuna è concentrata tra marzo e maggio".

Bilancia

"E' tempo di far sentire la propria voce - è l'esclamazione dell'astrologo -. Non ci saranno pianeti contrari, con i primi mesi propedeutici ad una buona seconda parte dell'anno, con occasioni tra maggio giugno e luglio. Bisognerà pensare a stessi".

Riassumendo, "per quanto riguarda i sentimenti l'inizio dell'anno non sarà particolarmente interessante, mentre giugno, luglio, agosto e settembre saranno i mesi migliori. In merito al lavoro, ci potranno essere cambiamenti tra maggio e giugno. La seconda parte dell'anno si annuncia molto interessante dopo una prima parte non particolarmente tonica. Tra agosto, settembre e ottobre ci si potrà interrogare se ci sia la necessità di cambiare aria. La fortuna sarà più spiccata a luglio".

Scorpione

"Servirà pazienza, passione ed emozioni - esclama Fox -. La prima parte dell'anno sarà condizionata dalla presenza di un Giove opposto. Ci saranno conti in sospeso, con questioni di lavoro da sanare e coppie in crisi che dovranno stare attente a non ribadire certe provocazioni. Chi è solo da agosto potrà vivere una sensazione molto speciale. La seconda parte dell'anno aiuterà".

Riassumendo, "molto interessante sarà la parte tra giugno, luglio e agosto per i sentimenti. Ci sarà un ottimo Saturno dall'estate in poi che darà una spinta eccezionale sul lavoro. I maggiori dubbi saranno tra febbraio e marzo, tra settembre e dicembre ci saranno delle conferme. Picco massimo per scelte utili a maggio".

Sagittario

"Parola d'ordine, ottimismo - afferma Fox -. Fino ad aprile-maggio stelle protette, poi dopo l'estate il consiglio è di non fare il passo più lungo della gamba. Siete innovatori, ma non è il caso di lasciare il certo per l'incerto. Per confermare un accordo i primi mesi dell'anno sono quelli che contano. Per quanto riguarda l'amore, attenzione ce ci sono stati dei dubbi o provocazioni".

Riassumendo, "dal punto di vista lavorativo i mesi più importanti saranno marzo, aprile e maggio, mentre la parte più difficile sarà tra giugno, luglio ed agosto. Ci sarà un piccolo calo per quanto concerne le relazioni. Anche dal punto di vista fisico bisognerà superare un piccolo fastidio".

Capricorno

Si annuncia un cielo "entusiasmante" per i nati sotto il segno del Capricorno. Argomenta Fox: "Il Capricorno avrà molti pianeti a favore e il 2024 confermerà quanto già fatto. Chi ha successo, ne avrà ancora di più. Giove e Saturno saranno in aspetto buono. Le stelle aiutano in un buon recupero. Si annuncia un cielo ideale per confermare un unione, una convivenza o un matrimonio. Chi si sarà separato o ci ripensa o troverà una persona adatta alle proprie emozioni".

Riassumendo, "si annuncia un cielo importante tra gennaio, febbraio e marzo. Per quanto riguarda l'amore, la parte centrale dell'anno sarà un pochino più offuscata perchè sarà un po' più spazio alle questioni lavorative. Agosto sarà molto utile per le conoscenze. Novembre sarà il mese top per i sentimenti, con Venere attiva nel segno”. Capitolo lavoro: “Potrà essere l'anno del ritorno in scena per chi è rimasto fermo per tanto tempo. Non mancheranno consensi, ci sarà successo. Aprile e maggio saranno i mesi migliori per fare grandi scelte. Fortuna e incontri: aprile e novembre i mesi migliori".

Acquario

"Bisognerà penare un po' - esordisce Fox -. Giove, che ha offuscato il mese di novembre 2023, sarà ad inizio anno un po' sottotono. Prima di maggio situazioni noiose e stancanti non si potranno tagliare. I primi mesi dell'anno serviranno per fare luce sul futuro. La grande sfida sarà il superamento di blocchi legati al passato e amarezze vissute in ambito sentimentale. Il cielo del 2024 inizierà piuttosto positivamente per quanto riguarda le relazioni, ma il meglio ci sarà nell'ultima parte dell'anno".

Riassumendo, "gennaio, febbraio e marzo saranno mesi di riflessione per quanto riguarda la situazione sentimentale. Attenzione a maggio, con Giove contrario bisognerà essere cauti nelle decisioni. Estate di tormenti, con scelte anche a livello sentimentalei. Ottobre, novembre e dicembre saranno mesi di recupero. Anche per il lavoro giugno-luglio si cambieranno progetti e programmi. Fortuna: il mese migliore sarà luglio insieme a quello di dicembre".

Pesci

“E' un cielo molto importante e ci saranno delle intuizioni da seguire - afferma Fox -. Ci sarà la riscoperta di sogni chiusi nel cassetto. A febbraio ci saranno Marte, Mercurio, Venere, Giove e Saturno a favore". Riassumendo, “febbraio, marzo ed aprile saranno mesi top per le relazioni. Anche i single potranno vivere un grande incontro. Venere sarà nel segno a marzo, Marte sarà bellissimo ad aprile, aprendo le porte dei sentimenti ed ufficializzando una storia. Settembre e ottobre ancora positivi per l'amore. Lavoro: fate il vostro nella prima parte dell'anno, perchè la seconda non sarà così efficiente. Tra marzo e maggio le occasioni migliori per confermare un accordo. La fortuna si farà notare ad aprile".