I segni più fortunati del nuovo anno: amore, lavoro e soldi, l'oroscopo 2024 di Paolo Fox

"Non credere, ma verificare. Anche perché siamo noi che facciamo il nostro destino". Con il tradizionale motto ed un invito ad "amare e stare con le persone" Paolo Fox ha presentato durante la puntata di "Domenica In" dell'ultimo dell'anno l'atteso oroscopo del 2024.

Ariete

Parola d'ordine "ottimismo" per i nati sotto il segno dell'Ariete, "perché c'è un cielo di grande recupero. Chi è alla ricerca di stimoli importanti quello del 2024 è un anno che vi vuole bene, anche perché non ci sono pianeti contrari. Uno dei mesi più importanti sarà quello di aprile. Sarà un anno buono per i matrimoni e mettere al mondo figli. Venere sarà presente ad aprile mentre a maggio ci sarà Marte. Importante sarà anche la fine dell'anno. Bisogna mettersi in gioco, è possibile vincere una grande sfida".

Amore: 5 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 5 stelle

Toro

"ll Toro ha dovuto affrontare delle problematiche, con Venere opposta nel mese di dicembre - esordisce Fox -. Qualcuno si è ritrovato nel bel mezzo di un guaio, ad esempio qualche perplessità sentimentale anche già in estate. Ma questo è un anno protetto con Giove nel segno fino alla fine di maggio. Serve trovare tranquillità a livello di sentimenti, soldi e questioni legali. Occorrerà stare attenti all'immagine e pensare a se stessi. Maggio sarà un mese importante per le relazioni e le questioni di carattere economico e professionali. La cosa più bella del cielo del Toro sarà il ritorno dell'amore".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 5 stelle

Gemelli

La presenza di Saturno, ricorda Fox, ha indotto i nati sotto il segno dei Gemelli "a pensare nel corso del 2023 di buttare tutto all'aria, cambiando anche delle relazioni. Occorre riprogrammare la vostra vita. Un elemento di forza nel vostro cielo arriverà alla fine di maggio.Sarà l'anno dei grandi cambiamenti a livello di contratto o sentimenti. Cambierà un po' lo scenario, trasformazioni in corso con qualche momento di tensione. I momenti più interessanti a giugno con Venere nel segno, ma per le coppie in crisi agosto sarà un mese un po' sottotono. Per i contratti l'estate sarà importante".

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 3 stelle

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro, ricorda Fox, "vivono per amare e questo può essere un pregio o un difetto. Bisogna essere molto positivi. Con Saturno e Giove in buon aspetto sono arrivo due anni importanti. Non mancheranno le malinconie, basta pensare a vecchi amori. Giugno e luglio saranno mesi importanti".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 5 stelle

Fortuna: 4 stelle

Leone

"Si parte da un 2023 che ha portato tra febbraio e maggio dei cambiamenti importanti - ricorda l'astrologo -. E' probabile che ci siano certi ambienti e situazioni che non siano più di vostro gradimento, quindi cercherete di mettervi in gioco. C'è un Giove dissonante nei primi mesi del 2024 che parla di sperimentazioni. Serve inventarsi qualcosa di nuovo. Tra gennaio, febbraio, marzo e aprile ci sarà da stabilire un nuovo modo per stare con gli altri, poi da maggio troverete un vostro assetto. Già dalla primavera ci saranno delle opportunità. Preparatevi a nuovi accordi o soci. Bisognerà essere forti. Agosto sarà un mese molto importante".

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 5 stelle

Vergine

"Bisognerà fare i conti con Saturno in opposizione - esordisce Fox -. Occorre fare qualcosa di diverso, mettersi in gioco. Serve un grande passo. Un mese molto importante sarà settembre. La seconda parte dell'anno sarà di revisione dei conti".

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 3 stelle

Bilancia

"Ricordo che i primi sei mesi del 2023, con Giove in opposizione, sarebbero stati un po' pesantucci - esordisce Fox -. Ci possono essere stati tanti piccoli o grandi fastidi tra la primavera e l'inizio dell'estate, ma da giugno in poi avete cominciato a recuperare. Il 2024 sarà l'anno del recupero. E' molto importante cercare di liberare la tensione. Febbraio, marzo ed aprile saranno mesi molto importanti. Sarete padroni di ciò che avete impostato di bello. Vorrete qualcosa di più, è importante sentirsi creditori".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 5 stelle

Fortuna: 4 stelle

Scorpione

"Un Giove in opposizione deve mettere a posto alcuni conti - spiega Fox -. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà una ripresa nella seconda parte dell'anno. Non tutti i progetti si sono chiusi al meglio del 2023. Amore: gennaio e febbraio invitano alla pazienza e alla prudenza, non bisogna tirare troppo la corda. Luglio e agosto saranno mesi molto importanti per il lavoro, servirà attenzione per le questioni economiche e legali. Novità in arrivo".

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Sagittario

"Nella prima parte dell'anno si continuerà a fare ciò che è stato fatto - spiega l'astrologo -. Qualcuno ha ottenuto dei successi nel 2023, ma c'è un ripensamento sull'attività in corso o su ciò che bisognerà fare nella seconda parte dell'anno. Le stelle suggeriscono di concentrare gli impegni maggiori a febbraio ed in primavera, per poi allentare i ritmi. Sarà un anno di riflessione per capire le scelte da portare in avanti nel futuro. Giugno sarà un mese strano e vale anche per i sentimenti. Molti si troveranno nel riflettere se continuare o meno un percorso lavorativo. E' un anno nel quale ci si libererà di un peso, la raccomandazione è di tenere sotto controllo, anche durante l'estate, i rapporti che privano di libertà".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 3 stelle

Fortuna: 3 stelle

Capricorno

"Un segno molto forte sarà quello del Capricorno, che continua nella propria ascesa dopo ultimi mesi proficui per la maggioranza - annuncia Fox -. Siete determinati e da soli riuscite a programmare eventi speciali. Trovate le persone migliori per associarvi in patti a lunga scadenza, per quanto riguarda l'amore tra aprile, maggio e giugno potrebbe esser messo in discussione, ma ci sarà una seconda parte dell'anno molto importante. Sul lavoro non avrete dubbi. Consensi in arrivo, grandi decisioni. La determinazione è un'arma per farvi avanti nella vita. Mese importante: aprile".

Amore: 5 stelle

Lavoro: 5 stelle

Fortuna: 5 stelle

Acquario

"L'Acquario ha bisogno di libertà, non vuole ricevere troppe critiche - premette Fox -. In certi legami sentimentali, dove si è raschiato il fondo, c'è da recuperare l'aspetto sensuale. Fino ad aprile ci sarà un buon cielo per i sentimenti. Ma è importante pensare anche al lavoro: si parte un po' bassi, attenzione anche ai soldi e agli investimenti; giugno, luglio e agosto saranno mesi vincenti, luglio potrebbe regalare una piccola fortuna in più".

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Pesci

"In amore gennaio e febbraio possono essere mesi un po' conflittuali - afferma Fox -. Aprile vi troverà già sulla cresta dell'onda. Serve programmare qualcosa di molto bello entro maggio. Se c'è un contratto in scadenza tra maggio e giugno occorre affrettarsi nel ratificarlo nei primi mesi dell'anno. Ottobre, novembre e dicembre saranno mesi ideali per rinnovare la vostra vita".

Amore: 4 stelle

Lavoro: 3 stelle

Fortuna: 4 stelle