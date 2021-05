La pizzeria assume e raddoppia il forno nonostante la crisi: "L'affetto dei forlivesi è stato fondamentale"

"A metà marzo avevamo assunto dei ragazzi per le consegne a domicilio e, da allora, non abbiamo più chiuso, nemmeno per le ferie"

C'è anche chi, nonostante le enormi difficoltà legate alla pandemia e alle prolungate chiusure, ha colto questa occasione per investire, anche grazie all'affetto dei clienti: “E' come se fossimo una famiglia, abbiamo ricevuto ancora più affetto durante la pandemia, come se Forlì ci fosse veunta incontro”.

E' Gaspare Taiuti, titolare della pizzeria 'La Vesuviana' insieme alla madre, aperta a Forlì a fine 2017, che racconta degli investimenti fatti ultimamente, proprio in un periodo 'nero' per tanti professionisti del settore della ristorazione. La pizzeria è specializzata in pizza con impasto tipico napoletano a lunga lievitazione: “Gli ingredienti ci arrivano freschi dalla Campania 3 volte a settimana”.

“Noi all'inizio a marzo 2020 abbiamo chiuso subito, con l'arrivo dell'epidemia da Covid, perchè non sapevamo a cosa saremmo andati incontro – racconta a Forlitoday -. Quando abbiamo visto che le istituzioni ci hanno lasciato da soli, ci siamo rimboccati le maniche. Ci siamo adattati subito, a metà marzo avevamo assunto dei ragazzi per le consegne a domicilio e, da allora, non abbiamo più chiuso, nemmeno per le ferie. Abbiamo lavorato tantissimo con l'asporto e il domicilio. Complessivamente il nostro calo del fatturato è stato del 10%, più contenuto rispetto a quello di tanti altri”. Dai 9, tra dipendenti e titolari, che lavoravano nella pizzeria prima dell'inizio della pandemia, ora sono in 11, alla ricerca di altre due figure da inserire nello staff.

“Anche quando abbiamo potuto riaprire il locale ai clienti, abbiamo deciso di proseguire con asporto e domicilio. Per questo da poco abbiamo investito per la sostituzione del nostro vecchio forno e per l'acquisto di un secondo forno a legna. Questo per velocizzare il servizio al tavolo e dedicare un forno alle pizze da asporto e domicilio - conlcude Taiuti -. Non ci siamo arresi”.