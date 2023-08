Tutto è nato a Forlì nel 2018: la catena di ristoranti giapponesi si espande e conquista la Riviera

Il primo locale è stato aperto nel 2018 a Forlì. Il secondo, l'anno successivo a Cesena. Ma l'espansione non finisce qui. La catena di ristoranti giapponesi Sushi King si prepara a sbarcare anche a Rimini e aprirà ufficialmente le porte della nuova sede in viale Carlo Zavagli 4, nel quartiere San Giuliano, lunedì 7 agosto.

Gestiti da Zheng Bingcheng e Hu Huimin, i ristoranti propongono un menù ampio e variegato che va dai più classici nigiri agli elaborati special roll, passando per una sezione completamente vegetariana e per i nuovi roll speciali mensili dedicati alla musica. A fare da filo conduttore ci sono gli ingredienti di prima qualità utilizzati, lavorati seguendo la tradizione giapponese, e la filosofia che c’è alle spalle, quella della condivisione.

"Lunedì comincia per noi un’avventura in una nuova città, Rimini, nella quale vogliamo portare non soltanto il gusto del buon sushi, ma anche un nuovo modo di viverlo e condividerlo grazie ai nostri vassoi - affermano i titolari -. Non vediamo l’ora che il pubblico di Rimini possa assaggiare i nostri roll e gustarli da noi nel locale, a casa propria, in spiaggia oppure ovunque preferisca". Sushi King sarà aperto tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 17.30 alle 22.