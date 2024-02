A Borgo Sisa e Durazzanino senza rete internet dall'alluvione

Via Borgo Sisa · Carpinello-Bagnolo

Via Borgo Sisa · Carpinello-Bagnolo

Riceviamo e pubblichiamo: "Sono un residente di Borgo Sisa e dal 16 maggio scorso siamo senza rete e connessione TIm domestica, quindi impossibilitati a qualsiasi operazione tramite wifi, smart TV e stampanti. Ai vari solleciti ci viene detto di essere un disservizio diffuso ed in fase di ripristino, questo dall'estate scorsa. Vi saremmo grati, io e tutta la cittadinanza, se foste cortesemente voi in grado di dare visibilità a questo disservizio assurdo per la sua durata".

Fabio Romagnoli