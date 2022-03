A quando i prossimi voli da Forli?

Recita la segnalazione

Circa 5 settimane fa, sulla pagina Facebook di Forli Airport, veniva dichiarato che entro la settimana successiva sarebbero state pubblicate rotte ed orari estivi. Di settimane ne sono passate altre 4 e finora solo silenzio. Siamo ormai in Aprile e ormai, credo, che la maggior parte delle persone abbia gia' organizzato le proprie vacanze estive. Mi chiedo: ma come e' possibile che quasi in Aprile non si sappia nulla dei voli estivi? Dovrebbero essere a breve pubblicati gia' quelli autunnali...