"A sette mesi dall'alluvione il Parco Urbano in stato d'abbandono. Come saranno usate le donazioni?"

Riceviamo e pubblichiamo: "Il parco urbano versa tutt'oggi, dopo 7 mesi dalla tragedia, nell'abbandono più totale. Che fine hanno fatto i 500mila euro donati appositamente da La7 per il suo ripristino a giugno 2023? Ho letto che è in programma l'installazione di nuovi giochi accessibili anche ai disabili: ottima notizia e lodevole iniziativa, ma è possibile avere un minimo di rendicontazione complessiva delle (tante) donazioni ricevute per il parco? Se lo meritano i cittadini, gli alluvionati ma soprattutto i tanti generosi donatori".