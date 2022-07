"Abbandonano rifiuti tranquillamente ed in pieno giorno". La replica: "Erano già abbandonati, li ho spostati"

Recita la segnalazione: "Mercoledì, piazzale Kennedy, tranquillamente ed in pieno giorno un signore dai capelli bianchi accompagnato dalla moglie, ha lasciato 2 sacchetti di immondizia ai piedi di un bidoncino già stracolmo. Se anche le persone con "più esperienza", contribuiscono al degrado cittadino".

Sulla questione è intervenuto via mail il diretto interessato della segnalazione: "Desidero segnalare che i 2 sacchetti lasciati ai piedi di un cestino ricolmo sono io, abitante in un condominio vicino. Ho trovato i 2 sacchetti in un parcheggio a pochi metri di distanza mentre parcheggiavo l’auto; ho solo provveduto a spostarli e metterli presso un cestino che so che viene svuotato regolarmente dagli addetti. Non credo di aver fatto male, anzi. Cosa avrei dovuto fare: portarmeli in casa? E guardarci dentro per dividerlo in base alle regole? L’ho messo dove sapevo che sarebbe stato notato e prelevato".