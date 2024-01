"Abbandono di rifiuti a ridosso della campana del vetro"

Riceviamo e pubblichiamo: "Dal termine dell'alluvione che ci ha colpiti ormai 7-8 mesi fa viene periodicamente abbandonato in strada, sul marciapiede e a ridosso della campana del vetro qualsiasi rifiuto, a partire da semplici sacchetti della spazzatura fino ad arrivare ad ante di armadi, sedie e apparecchiature elettriche chiaramente non danneggiate (tanto meno dall'alluvione avvenuta). Per quanto avvenisse la raccolta straordinaria per un determinato periodo di tempo in seguito all'alluvione, è inaccettabile e indecoroso che pur di non recarsi ai centri di smaltimento rifiuti (non molto lontani) si debba degradare, ingombrare e sporcare la strada e rendere difficoltoso l'uso della campana del vetro. La foto in calce è datata 6 gennaio, ma il fatto persiste da ben più tempo in forma molto più sconsiderata e "grave". Costa tanta fatica non abbandonare i rifiuti in strada?"