Al Ponte del Vapore l'abbondono dei rifiuti è quotidiano: "E' veramente una vergogna"

Recita la segnalazione: "Nonostante innumerevoli segnalazioni, installazione di fototrappole continua la discarica abusiva di qualunque tipo di materiale quasi giornaliera, è possibile che non si riesca a fermare questo schifo? E' veramente una vergogna, rivedete questo sistema perché a distanza di due anni le strade del centro sono preda, di abbandoni selvaggi di immondizia e di pile di bidoncini colorati a qualunque ora del giorno e della notte che sono a loro volta oggetto al loro interno di abbandono abusivo di chi non intende avere nessun tipo di contratto e che ovviamente non beneficia del ritiro porta a porta. Non date la colpa a chi non ritira il proprio bidoncino dalla strada che non c'entra nulla ed è vittima di questo sistema di raccolta nei centri storici provato e bocciato in molteplici città italiane che hanno provveduto con sistemi totalmente diversi ed efficaci".