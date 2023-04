"Il cuore di Villanova è ormai una giungla. Erbaccia altissima, zecche e marciapiedi rotti"

Gallery











Riceviamo e pubblichiamo: "Il cuore di Villanova tra via Castel San pietro, via della terra e via dell’acqua è ormai una giungla. Erbaccia spontanea ormai alta anche 1,60 metri. Da quando abito qui (febbraio 2019) ho visto far tagliere l’erba credo 5 volte. La natura rompe i marciapiedi, sollevando l’asfalto. Le erbacce prolificano di zecche. E' un zona completamente incolta e trascurata. Un cantiere che non finirà mai".