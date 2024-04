"Al parco Dragoni c'è anche chi si tocca nelle parti intime"

Riceviamo e pubblichiamo: "Frequento il parco Dragoni ogni giorno e giovedi 4 alle ore 14.35 e 16.30 e venerdì 5 alle ore 14.35 c’era un extracomunitario all’entrata di via Pratella (lato vigili del fuoco) sotto l’albero che si trova appena a sinistra dall'ingresso, che stava eseguendo atti osceni (masturbazione). Ovviamente non appena ha notato il mio disappunto ha enfatizzato la cosa. Ho già avvisato le forze dell’ordine per 3 volte. La risposta è stata “mandiamo una volante a controllare”, volante che per l’ora successiva alla segnalazione ovviamente non si è vista.

Chiedo cortesemente di pubblicare la segnalazione visto che il parco è frequentato da famiglie, bambini, anziani, donne come me con neonati, ma soprattutto molte ragazze che fanno jogging e le ragazze della facoltà di infermieristica posta esattamente di fronte all’entrata in cui il soggetto si diverte. Segnalare per mettere in guardia le persone e soprattutto perché magari potrebbe essere un invito a chi ha paura di fare una chiamata al 112 ad agire se nota il soggetto. Il luogo esatto in cui esegue i suoi riti è nella foto allegata".



Elisa Z.