Riceviamo e pubblichiamo: "Nel piano superiore del Park di Via Lombardini si trovano spesso bottiglie anche rotte pericolose per le gomme, si sentono schiamazzi dei ragazzi che si ubriacano e lasciano tutto a terra incuranti delle auto, questo da anni in orario serale/notturno e a volte buttano giú tutto al piano inferiore. Sia in estate sia in inverno".