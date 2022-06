"Conteggiati nella bolletta Alea degli svuotamenti che non si sono verificati"

Recita la segnalazione

Nelle bollette Alea mia e di mia mamma ci ritroviamo dei costi aggiuntivi per un servizio che non è mai avvenuto. Nella mia bolletta ho la bellezza di 10 svuotamenti da 65,73 euro in più per secco ritirato con ecobus (mai avvenuto) più 2 svuotamenti da 13,14 euro (e quelli sono giusti), e mia mamma ha 7 svuotamenti con ecobus per 46,01 di secco (mai avvenuti) più 1 svuotamento da 6,58 euro (è quello è giusto). Siccome stiamo cercando di dividere i rifiuti nel miglior modo possibile è giusto pagare per un servizio che non è stato fatto? Per me no e lo chiedo a tutti i forlivesi e penso che sia il caso di farsi sentire, perchè pagare i servizi è giusto ma non lo è pagare un servizio che non c'è.

Maria Grazia