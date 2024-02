"Alluvione, non riasfaltate le vie Zignola e Cassirano"

Via zignola e via cassirano · Forlì

Ho notato che le zone alluvionate di Cava e Romiti sono state asfaltate, ma esistono anche via Zignola e via Cassiano a valle della rete ferroviaria. Le zone in questione pesantemente allagate presentano profondi avvallamenti fessurazioni e buche. Tali vie sono percorse regolarmente da mezzi pesanti che servono le aziende agricole della zona e inoltre le macchine operatrici che hanno sistemato gli argini fluviali hanno peggiorato ulteriormente la situazione. Noi residenti ci chiediamo se siamo "alluvionati di serie B" in quanto la nostra zona ancora non è stata asfaltata, è perché qui ci sono meno residenti? Attendiamo risposte e fatti da chi di dovere!