Via Ugo Bassi in pieno centro, bisogna intervenire in fretta, non è possibile che tutti i giorni siamo a segnalare questo tipo di abbandoni, campane del vetro prese come discariche, chi vede deve segnalare subito alla polizia locale, mi sembra ma non sono sicuro ci sia una squadra apposta anti degrado e loro possono intervenire efficacemente e sanzionare queste persone.