"Ancora abbandoni nello stradello che circonda l'aeroporto"

Via Cerchia, 217 · Bussecchio

Riceviamo e pubblichiamo: "Come già segnalato tempo fa e dopo la tempestiva pulizia, di cui mi congratulo, di nuovo qualche "civile" ha pensato bene di scaricare i mobili di una presumibile attività di coiffeur, sempre nello stesso posto all'inizio dello stradello che circonda l'aeroporto. Pensare che c' è sempre un camion addetto alle pulizie che staziona come deterrente. E un cartello a inizio strada con scritto zona videosorvegliata".