"Ancora disservizi alla Motorizzazione Civile"

La segnalazione di un lettore:

Facendo seguito alla mia precedente segnalazione del 25 agosto, mi sono recato oggi 6-9 in motorizzazione adempiendo all'appuntamento rilasciatomi lunedì 4-9 e per il quale mi era stata chiesta espressa conferma. Mi presento in orario perfetto e, alla richiesta della guardia, riferisco dell'appuntamento con il tecnico indicatomi; da lì in poi mi è sembrato di essere la vittima di una gag televisiva. La guardia infatti mi risponde perentoria che il tecnico è in malattia e che devo riprendere un altro appuntamento, non essendoci nessuno che segua quelle pratiche. Ricevendo le mie rimostranze, l'unica ferrea replica che così era e dovevo farmela andare bene, ho preferito far verbalizzare il tutto da una pattuglia chiamata sul posto, perchè in tutto il tempo della mia permanenza nella sede non un solo responsabile titolato si è minimamente degnato di mostrarsi alla presenza di un utente che LORO STESSI hanno convocato. Tirando le somme un ufficio pubblico mi rilascia un appuntamento, non selezionabile, per il quale prendo un permesso dal lavoro, disattendendo poi l'appuntamento senza preavviso, ammettendo di non avere un altro tecnico idoneo all'espletamento della funzione specifica e volendomi far credere che la cosa sia lecita. L'unica parola che mi viene in mente è "incompetenza" nel significato più puro del termine.