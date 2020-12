Ancora rifiuti abbandonati in strada zona Schiavonia-San Luigi

Recita la segnalazione: "Ancora una volta mi trovo a segnalare un episodio per il quale non trovo aggettivo giusto, o meglio lo troverei ma meglio evitare. Due bei sacchi grandi di immondizia beatamente lasciati in fondo a via Curte angolo via Orto del Fuoco. Solo due considerazioni in merito: vogliamo montare qualche benedetta videocamera di sorveglianza? Spero di non assistere personalmente a questi atti, specie se come in questo caso, a pochi passi da casa mia onde evitare di finire sulla cronaca io".

Riziero Valbonesi