Ancora siringhe nascoste tra le foglie alla Cava: "Servono più controlli"

Recita la segnalazione: "Porto all'attenzione di tutti i cittadini una situazione già da voi trattata e che si ripresenta puntualmente. Venerdì pomeriggio, nel tratto di strada tra il parco del Conad della Cava ed il campo sportivo, ho trovato due siringhe (come da foto) usate e poi riposte nella confezione aperta. Pochi metri più avanti ne ho trovata un'altra. Visto che quel tratto di strada è molto frequentato da anziani, bambini, cani, vorrei che tale episodio sia segnalato e denunciato, soprattutto perchè non è la prima volta che accade. Confido che tutto ciò venga portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, affinchè siano previsti maggiori controlli nel quartiere Cava. Grazie per l'attenzione. Giulia".