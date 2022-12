Attenzione a come si parcheggia, un lettore: "Ho sbagliato il senso di sosta e sono stato multato a Capodanno"

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo:

"Oggi, 31 dicembre, ore 16, scendo sotto casa e trovo una bella multa come regalo di Capodanno in zona Stazione fatta 10 minuti prima che arrivassi. Il motivo: "sostava a sinistra in strada a doppio senso". Per carità, non ci lamentiamo dei 29 euro, ma il fatto che queste multe così fiscali (parliamo di una macchina parcheggiata col muso dall'altro senso) in una strada a doppio senso tanto trafficata vangano fatte l'ultimo dell'anno alle 16 del pomeriggio. Il fatto non può che suggerire un comportamento veramente al limite della tollerabilità e che poco a che fare con il rispetto delle regole. La crisi è arrivata in città, ma fare cassa in sto modo su noi poveretti è un po' sopra le righe".

