"Attenzione, ecco cosa potrebbe succedere alle auto alluvionate"

Recita la segnalazione

Vorrei fare presente che subito dopo l'alluvione si è dato molto risalto, anche a livello nazionale su tutti i media, per il "bonus rottamazione auto alluvionate", subito in data 23.05.23. A tutt'oggi non si è saputo più nulla e non se ne parla più. Stanno arrivando però i primi rimborsi delle assicurazioni e neanche tutte queste pagano. Le stesse valutano un prezzo della macchina "non commerciale", molto inferiore a quanto dovresti spendere a ricomprare una macchina simile in età e chiilometraggio, che inoltre non tiene conto degli extra della macchina (colori pagati in extra o optional che hai installato).

Inoltre le stesse assicurazioni farebbero contratti di vendita con commercianti per importi "simbolici", ma maggiori rispetto l'attuale rottamazioni. Scalano dall'importo risarcito questa somma, che verrà a te versata dal commerciante (altrimenti la somma te la scalano comunque e tu "potrai vendere a pezzi quello che è buono portandola, tipo, nel tuo garage). Ci sono state altre emergenze in passato e queste macchine vengono rimesse nel mercato già dopo pochi giorni a cifre importanti sulle varie piattaforme con la dicitura "in prossima consegna". Sono "ripulite" sulla carta da "magagne" (da nessuna parte viene segnalato che è ex-alluvionata), risultano unico proprietario, pochi km. Daranno sempre piccoli o grossi problemi, ma poi il problema se lo trova chi la ricompra. Pure io mi sono trovata "costretta a seguire questo iter", non posso permettermi la ulteriore perdita economica in questa difficoltà. La situazione è certamente saputa e conosciuta per altre calamità passate, ma forse non c'è la volontà di sanare quest'usanza.