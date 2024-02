"Box invalidi occupati dalle auto in fermata per le scuole"

La segnalazione di un cittadino

Segnalo una problematica riconducibile all'uso di due box riservati ai disabili. L'intendimento di questo mio assunto è finalizzato a far cessare l'uso illecito degli spazzi di sosta riservati ai disabili siti innanzi all'ingresso del liceo Morgagni di via Buonarroti. Accade, che taluni, accendendo le quattro frecce accese, sono convinti di poter occupare gli spazzi in narrativa, per far scendere i loro ragazzi innanzi all'ingresso del liceo. Siffatto comportamento impedisce ai familiari che accompagnano i propri ragazzi disabili, di esercitare il proprio diritto di sosta, oltre al disagio che creano ad altri utenti della strada, visto che sono costretti a fermarsi in mezzo alla carreggiata o ancor peggio fermarsi sulle strisce pedonali.

Ne consegue, che sovente all'indirizzo di quest'ultimi, vengono propinati contumelie o sgradevoli epiteti. Parimenti, giova evidenziare le esigenze degli altri genitori, che accompagnano i loro figli. Ed è per questi motivi che mi rivolgo direttamente al vicesindaco Daniele Mezzacapo, (oltre alla segnalazione datata 12.12.2023 inviata al vicecomandante la polizia locale di Forlì) pregandolo di esaminare l'opportunità di far spostare la campana di vetro col fine di creare un adeguato spazio, magari eliminando un posto auto già usato per la sosta, per adibirlo ad area riservata alla fermata. Credo che ciò coniugherebbe le esigenze dei familiari e quindi consentirebbe ai genitori di compiere le manovre in tutta sicurezza, per far scendere i ragazzi dall'auto. Infine, occorre dire che nell'ora del rientro a scuola, la zona diventa davvero caotica, anche in considerazione del fatto che la rotonda di viale Roma, assume contorni da girone infernale. Mi auguro che il vicesindaco Mezzacapo, col suo autorevole intervento, possa risolvere i problemi segnalati.