"Bus 126 pienissimo: tutti senza mascherina, anche l'autista"

Recita la segnalazione

Ieri mattina, corsa delle 6.35 da Milano Marittima a Forli. Sono salita su bus: tutti posti occupati, tutti senza mascherina, anche l'autista. Apparentemente nessun ricambio d'aria. Sono scesa alla fermata successiva, sperando di non essere stata a rischio contagio. Le limitazioni sul numero passeggeri ci sono ancora? Start Romagna quali strategie applica per controllare la sicurezza dei passeggeri, visto che ahimè la responsabilità personale non è sufficiente? Dopo 1 anno e mezzo di pandemia e timore sulla ripresa dei contagi, siamo ancora a questo punto? Sono molto sconcertata.