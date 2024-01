"Cani nel mirino: lancio di petardi e di bottiglie di vetro"

Riceviamo e pubblichiamo: "Sono di Forlì e abito in via Cadore, nelle vicinanze della Protezione Civile. Oltre ai problemi legati all'alluvione si è aggiunto anche il vandalismo da parte di ragazzi in bicicletta. In particolare uno straniero si diverte urlare al mondo "Cani di Mxxxx" contro i cani di mio padre, due Tibetan Mastiff, denunciati e vaccinati, la razza specifica per la guardia. Si trovano sempre davanti al cancello d'ingresso. Quando li sento, è sempre lo stesso che si sgola: l'altra settimana ha tirato un petardo nelle vicinanze dei cani, fortunatamente senza fargli male e nemmeno a spaventarli. Poi ha fatto esplodere un altro petardo nell'ingresso della Protezione Civile. L'8 sera, mentre ero nel garage a smontare pezzi da lavare dal fango dell' alluvione, ho sentito un stramazzo e poi la solita frase "Cani di m....." seguita da un botto di vetro. Uscito immediatamente dal garage, ho avvertito un tanfo di alcol nell'aria: era una bottiglia di birra, probabilmente acquistata e bevuta vicino casa mia. A quel punto ho avvertito le forze dell'ordine".

A.M.