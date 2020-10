Bisogno dei cani abbandonati in strada

Spiega la segnalazione:

Si dice che il cane sia il miglior amico dell'uomo, perché ci accompagna e ci aiuta da millenni. Capta i nostri stati d'animo, ci consola e ci rallegra, capisce perfino qualche parola. È certamente un animale dotato anche di una pratica coerenza. Per esempio, non la fa qua o là a caso, cerca sempre un albero, un fazzoletto d'erba che poi raspa un po' , per sotterrarla. Certo se l'uomo gli cementa tutto, poveretto, ha un bel da fare per trovare un posticino. Se potesse parlare, sono quasi certo che chiederebbe all'uomo: perché piantare rachitici alberelli in vasi pretenziosi, per tentare un improbabile abbellimento di viali anziché fare belle ed economiche aiuole in terra? Oppure, perché, uomo, dopo che ho fatto i bisogni, li raccogli civilmente in un sacchettino salvo poi abbandonarli (ignorantemente) per strada o addirittura su un davanzale? Mamma non ti ha insegnato niente? Ora, caro uomo, io non so parlare, però non chiamare me "cane".