"Centro storico di serie B. Incuria in piazzetta F.lli Ruffini"

Recita la segnalazione: "Incuria generale. Nella piazzetta F.lli Ruffini, dietro la scuola Melozzo e vicinissima al San Domenico, dotato di bellissimo giardino di cui ci si è vantati tanto su ForlìToday e che ha privato i residenti di parcheggio (specialmente la sera quando si ritorna dal lavoro belli stanchi) con la promessa di farne altri e che ancora non sono disponibili (magari pensare prima di smantellare un parcheggio a creare posti auto) l'erba è alta e i bidoncini che servirebbero x le piccole carte sono sempre stracolmi di rifiuti domestici. Per cui mi viene spontaneo chiedere se è logico tenere curata solo la zona del Museo che presentiamo come fiore all'occhiello di Forlì e nelle immediate vicinanze trovare delle zone degradate?? Serie A o serie B??? Questo è il dilemma...."