Riceviamo e pubblichiamo: "Cercasi Dixi disperatamente. Smarrita lunedì 26 settembre in zona caserma Carabinieri Ronco. Molto socievole, si posa sulle spalle delle persone. Da anni vive libera sempre nei dintorni di casa. Aiutateci a ritrovarla, è molto importante per noi. Per informazioni contattare Alessandra al numero 334-3272201".