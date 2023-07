"Ciclabili come parcheggio"

Recita la segnalazione: "Apprezzo molto lo sforzo del Comune di Forlì per cercare un sistema di ciclabili più sicure. Questa in foto è la recente verniciatura della corsia per le bici di via Placucci che quotidianamente percorro per recarmi al lavoro. Posso capire una sosta momentanea per carico e scarico, ma purtroppo ci sono diverse auto che regolarmente sono parcheggiate sulla ciclabile. Mi chiedo quindi il senso del creare una "via ciclabile" e poi trovarsi a dover scansare continuamente auto parcheggiate col rischio di farsi investire da auto provenienti da dietro. Via Placucci peraltro ha un transito di camion proveniente da viale dell'Appennino veramente impressionante. Ho fatto, e continuerò a fare segnalazioni relative all'uso urbano delle bici a Forlì. Sono convinto che se fossero più le persone a segnalare questi, chiamiamoli, disservizi, non dovremmo poi piangere persone che purtroppo, vengono investite sulla strada".