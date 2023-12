Via Ravegnana · Pieveacquedotto

Recita la segnalazione

Questa è la situazione di una tomba nel Cimitero Monumentale in zona non privata. A metà ottobre ho fatto presente il degrado a tre responsabili. A tutt’oggi ancora la buca non è stata coperta. Forse aspettano che sprofondi... I vialetti sono sporchi, invasi da erbacce, vasi capovolti, fiori caduti …. La manutenzione e il decoro del Cimiteriale Monumentale sono molto carenti