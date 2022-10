"Cittadini di Strada S Zeno spesso isolati impossibilitati anche a chiamare i numeri di emergenza"

Recita la segnalazione: "I cittadini di Strada S Zeno in caso di urgenze non possono nemmeno chiamare i numeri di emergenza. Da anni sempre lo stesso problema mai risolto. Un unico ripetitore Tim che funziona a fasi alterne lasciando a volte per intere giornate gli abitanti di Strada S Zeno frazione di Galeata totalmente isolati e impossibilitati anche a comporre i numeri di emergenza per mancanza totale di segnale- 200 abitanti in case sparse con circa 85% di popolazione anziana che vive isolata e che in caso di aiuto urgente resta abbandonata a se stessa con nessuna possibilità di chiamare il 118 per un ambulanza , il 115 in caso di incendio o il 112. I vari gestori di rete contattati sostengono che la posa di un loro ripetitore non coprirebbe minimamente i costi dei pochi abbonamenti al loro servizio perché si abbonerebbero solo 100/150 persone. Il comune di Galeata preferisce spendere i soldi di noi cittadini solo per opere assurde (vedi 20mila euro per ricoprire una fontana) o totalmente inutili (vedi pista di atletica da 1 milione di euro in uno stadio usato ben poco o quasi nulla ) o per ponti ciclo pedonali ora sotto sequestro e con ulteriori spese legali sempre a carico dei cittadini compresi quelli di Strada S Zeno ,considerati galeatesi solo quando servono voti per eleggere il sindaco".